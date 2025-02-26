Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mudah Cek KTP Disalahgunakan Pinjol atau Tidak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |05:07 WIB
Cara Mudah Cek KTP Disalahgunakan Pinjol atau Tidak
Cara Mudah Cek KTP Disalahgunakan Pinjol atau Tidak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cara mudah mengecek apakah KTP disalahgunakan untuk pinjol atau tidak. Menggunakan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman termasuk pinjaman online, merupakan tindak kejahatan serius yang melanggar hukum. Sehingga, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara cek apakah KTP terdaftar di pinjol apa saja.

Berikut cara cek NIK KTP dipakai pinjol atau tidak beserta cara mengatasinya jika terdaftar dirangkum Okezone.

1. Layanan SLIK OJK

• Buka https://idebku.ojk.go.id di ponsel maupun komputer,

• Pilih menu “pendaftaran” pada halaman utama laman,

• Klik “perseorangan” dan pilih “KTP” sebagai identitas debitur,

• Isi nomor KTP setelah itu klik “selanjutnya”,

• Kemudian isi data registrasi secara lengkap dan isi proses BI Checking,

• Unggah file KTP dan foto diri sesuai instruksi yang diminta,

• Tunggu beberapa saat hingga OJK mengirimkan email berisi informasi nomor pendaftaran,

• Jika sudah mendapat nomor pendaftaran, lalu langsung lakukan BI Checking melalui status layanan,

• Kemudian OJK akan proses hasil BI Checking paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement