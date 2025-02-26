Ini Cara Mematikan Bunyi Token Listrik Permanen

JAKARTA - Ini cara mematikan bunyi token listrik permanen. Penyebab dari munculnya bunyi token listrik sebenarnya berfungsi untuk pengingat bagi pelanggan bahwa saldo anda akan segera habis.

Namun, ada kalanya bunyi ini muncul akibat masalah teknis terkait dengan alat meter prabayar (MPB).

Cara Mematikan Bunyi Token Listrik Permanen yang dirangkum Okezone, Selasa (25/2/2025)

1. Tekan Tombol 812 untuk Mematikan Suara Alarm Token Listrik

Beberapa tipe meteran token listrik dilengkapi dengan tombol-tombol khusus yang berfungsi untuk mematikan suara alarm. Salah satu tombol yang sering digunakan adalah tombol 812.

Untuk mematikan alarm token listrik secara permanen, anda hanya perlu menekan tombol 812. Namun, setelah melakukan langkah ini, sangat penting untuk segera melakukan pengisian token listrik agar aliran listrik di rumah Anda tetap terjaga dan tidak terputus akibat kehabisan daya.

2. Segera Isi Ulang Saldo Token Listrik Anda

Jika alarm berbunyi, itu merupakan pengingat atau penandaan bahwa saldo listrik anda hampir habis. Disarankan untuk segera mengisi ulang saldo token listrik anda untuk menghentikan suara alarm tersebut.