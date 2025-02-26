Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun

(Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Profil Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga yang menjadi tersangka kasus korupsi yang diduga melibatkan manipulasi penjualan BBM dari Ron 90 ke Ron 92.

Riva menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas bumi.

1. Korupsi Minyak Pertamina

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 telah terungkap setelah Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Tindakan para tersangka telah mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Figur Riva Siahaan telah menarik perhatian publik, termasuk riwayat kehidupan dan kariernya.

2. Profil Riva Siahaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan merupakan alumni program Sarjana S-1 Manajemen Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Riva Siahaan juga telah menyelesaikan studi program Magister S-2 di bidang Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat.