Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:19 WIB
Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun
Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Profil Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga yang menjadi tersangka kasus korupsi yang diduga melibatkan manipulasi penjualan BBM dari Ron 90 ke Ron 92.

Riva menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas bumi.

1. Korupsi Minyak Pertamina

Kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 telah terungkap setelah Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Tindakan para tersangka telah mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Figur Riva Siahaan telah menarik perhatian publik, termasuk riwayat kehidupan dan kariernya.

2. Profil Riva Siahaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan merupakan alumni program Sarjana S-1 Manajemen Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Riva Siahaan juga telah menyelesaikan studi program Magister S-2 di bidang Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement