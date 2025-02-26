Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Legislator Partai Perindo Kawal Aspirasi Warga Mentawai dari Modal Usaha hingga Bedah Rumah

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:53 WIB
Legislator Partai Perindo Kawal Aspirasi Warga Mentawai dari Modal Usaha hingga Bedah Rumah
Partai Perindo Kawal Aspirasi Masyarakat (Foto: Okezone)
A
A
A

KEPULAUAN MENTAWAI - Masyarakat Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat begitu antusias menyampaikan aspirasinya saat Alisandre Zalukhu, anggota legislatif Partai Perindo menggelar reses.

Sebanyak 600 orang dari 13 dusun hadir dalam reses pertama tahun 2025 anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Sikakap Tengah, pekan lalu. 

"Mereka mengharapkan pembentukan subsidi modal usaha untuk UMKM, ternak sapi, bedah rumah untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pembangunan jalan lingkungan dan bantuan alat tangkap untuk nelayan," ungkap Alisandre Zalukhu saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

1. Antusiasme Masyarakat

Besarnya antusiasme masyarakat tersebut tidak terlepas dari komitmen Alisandre dalam memperjuangkan setiap aspirasi yang diserapnya.

Tahun lalu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Perindo Kepulauan Mentawai ini berhasil mewujudkan berbagai program, dan memberikan solusi atas beragam persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pada 2024, sudah terealisasi bantuan UMKM untuk 167 kepala keluarga, bedah rumah 40 unit, dan bantuan mesin tempel untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan program lainnya. 

"Dengan terakomodirnya aspirasi masyarakat tahun 2024, maka tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya saya tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Saya akan mewujudkan pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui dana Pokir DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai," tutur Alisandre. 

 

