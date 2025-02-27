Gen Z Saatnya Cerdas Mengatur Keuangan Biar Makin Cuan, Simak Tipsnya Dari Para Pakar

Okezone Forum mengedukasi peserta untuk mengelola keuangan dalam berinvestasi dengan tepat. (Foto: dok iNews Media Group)

JAKARTA - Okezone Forum 2025 kembali hadir. Kegiatan yang diinisiasi Okezone, Portal Online Berita dan Hiburan dibawah naungan iNews Media Group, mengangkat tema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z Bersama BNI. Melalui tema ini Generasi Z atau Gen Z diajak untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan untuk masa depan agar makin cuan.

Bertempat di Auditorium Gedung iHUB, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, (25/2/2025), Okezone Forum yang bekerjasama dengan Bank BNI, dihadiri para narasumber diantaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana, dan Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti.

Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution menyampaikan, Okezone Forum rutin diadakan Okezone dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Melalui tema yang diangkat pada Okezone Forum kali ini, diharapkan para Gen Z mendapatkan insight yang positif terkait pentingnya mengelola keuangan dan mengenal instrumen investasi.

“Okezone Forum dengan narasumber yang berkompeten memberikan insight kepada para Gen Z untuk bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak. Diharapkan para mahasiswa dan pekerja muda, bisa memanfaatkan uang jajan ataupun penghasilannya untuk menabung dan mulai berinvestasi sejak dini,” tutur Syafril Nasution saat Welcoming Speech.

Host Okezone Forum Andry Susanto memantik semangat peserta. Ratusan peserta yang merupakan karyawan muda dan mahasiswa beberapa perguruan tinggi terlihat antusias saat mengikuti jalannya acara yang juga disiarkan live di Portal Okezone. Beberapa peserta terlihat mencatat point-point penting oleh para pemateri.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan peran Gen Z penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Sebab, Gen Z dengan rentang usia 25-29 tahun tersebut merupakan generasi yang baru masuk ke angkatan kerja.

Purbaya mengatakan, para Gen Z harus terus meningkatkan kualitas literasinya terutama mengenai ekonomi dan keuangan, pentingnya menabung, serta cara berinvestasi yang aman dan nyaman. “Melalui Okezone Forum generasi Gen Z bisa mendapatkan pengetahuan perihal literasi keuangan. Saya sangat mengapresiasi acara ini,” ujarnya.