Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Perkuat Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan Lewat Relawan Bakti BUMN di Derawan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:32 WIB
Pegadaian Perkuat Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan Lewat Relawan Bakti BUMN di Derawan
Pegadaian memperkuat perannya dalam pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program Relawan Bakti BUMN yang kali ini diselenggarakan di Pulau Derawan. (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Okezone - Pegadaian kembali memperkuat perannya dalam pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program Relawan Bakti BUMN yang kali ini diselenggarakan di Pulau Derawan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Acara ini dibuka oleh Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, serta Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan Pegadaian, Eka Pebriansyah. Dalam sambutannya, Eka menyampaikan bahwa program ini tidak hanya sekadar aksi sosial, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Pegadaian dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat melalui pilar Pendidikan, Lingkungan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebanyak 15 relawan dari berbagai BUMN berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan membawa semangat berbagi dan kolaborasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Sejak kedatangan di Tarakan hingga perjalanan menuju Derawan, para relawan menjalani serangkaian aktivitas yang bertujuan menciptakan dampak positif berkelanjutan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement