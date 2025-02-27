Pegadaian Perkuat Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan Lewat Relawan Bakti BUMN di Derawan

Pegadaian memperkuat perannya dalam pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program Relawan Bakti BUMN yang kali ini diselenggarakan di Pulau Derawan. (Foto: Dok Pegadaian)

Okezone - Pegadaian kembali memperkuat perannya dalam pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program Relawan Bakti BUMN yang kali ini diselenggarakan di Pulau Derawan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Acara ini dibuka oleh Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, serta Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan Pegadaian, Eka Pebriansyah. Dalam sambutannya, Eka menyampaikan bahwa program ini tidak hanya sekadar aksi sosial, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Pegadaian dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat melalui pilar Pendidikan, Lingkungan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebanyak 15 relawan dari berbagai BUMN berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan membawa semangat berbagi dan kolaborasi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Sejak kedatangan di Tarakan hingga perjalanan menuju Derawan, para relawan menjalani serangkaian aktivitas yang bertujuan menciptakan dampak positif berkelanjutan.