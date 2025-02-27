Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Perebutan Kekuasaan Usai Danantara Diresmikan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |07:10 WIB
Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Perebutan Kekuasaan Usai Danantara Diresmikan
Menteri BUMN Erick Thohir Tegaskan Tidak Ada Perebutan Kekuasaan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjamin tidak ada perebutan kekuasaan dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Hal ini usai Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. 

1. Tidak Ada Perebutan Kekuasaan 

Erick membantah adanya anggapan jika terjadi perebutan kekuasaan di Danantara. Ia justru mengaku akan bersinergi dengan CEO BPI Danantara.

"Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya," kata Erick, dikutip dari Antara, Kamis (27/2/2025). 

2. Tugas Erick dan Rosan

Ketua Dewan Pengawasan Danantara itu juga menyampaikan bahwa dirinya memahami pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara dirinya dan CEO BPI Danantara.

"Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval," ujarnya.

Ke depannya, Erick yakin koordinasi yang jelas antara dirinya dan Rosan akan mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung kemajuan BPI Danantara.

Erick menambahkan bahwa kerja sama yang baik antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih efisien dan produktif.

 

