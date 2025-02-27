Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan: Investasi Danantara Tujuannya Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |06:38 WIB
Rosan: Investasi Danantara Tujuannya Penciptaan Lapangan Pekerjaan
CEO Danantara Rosan Roeslani Pastikan Investasi Danantara untuk Penciptaan Lapangan Kerja. (Foto: Okezone.com/YouTube)
JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan investasi Danantara bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Yang paling penting dalam investasi yang kita lakukan adalah yang berdampak besar dan berkelanjutan, berkesinambungan. Dan ujungnya apa sih? Tujuannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan," katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip dari Antara, Kamis (27/2/2025). 

1. Rencana Investasi Danantara

Rosan menyebut, tujuan utama dari investasi yang dilakukan adalah memberikan dampak besar dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk mendukung ekonomi Indonesia.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh Danantara akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia dan mendorong industrialisasi yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Dia mengakui bahwa penciptaan lapangan pekerjaan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, dan Danantara berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya ini dengan investasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rosan menambahkan bahwa struktur perekonomian Indonesia, yang sebagian besar didorong oleh konsumsi domestik dan investasi, menjadikan sektor investasi sangat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Dia menjelaskan bahwa sekitar 28-29% pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari investasi, yang menjadikan sektor ini sangat krusial dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kalau kita lihat, kenapa investasi ini memainkan peranan yang sangat penting? Kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan perekonomian kita itu memang 53-54% datangnya dari konsumsi domestik atau domestic consumtion, kurang lebih 28-29% itu dari investasi. Kemudian ada belanja pemerintah atau government spending itu 8-9%, 2% itu adalah net ekspor," jelasnya.

Danantara

Menurut Rosan, dengan adanya investasi yang lebih besar dan tepat sasaran, Danantara dapat mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan mencapai 8% pada tahun 2029.

Ia juga menyatakan bahwa kehadiran Danantara memberikan kenyamanan dan keyakinan kepada para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dengan menawarkan peluang investasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Nah, memang dengan adanya Danantara, ini juga memberikan kalau saya bilang kenyamanan dan juga keyakinan kepada para investor luar juga yang ingin berinvestasi ke Indonesia," ucap Rosan.

 

Halaman:
1 2
