HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Emas Antam, Segram Turun Jadi Rp1.692.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |09:05 WIB
Update Harga Emas Antam, Segram Turun Jadi Rp1.692.000
Harga Emas Antam Segram Turun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun lagi dalam dua hari berturut-turut. Emas Antam turun Rp2.000 menjadi Rp1.692.000 per gram. 

1. Transaksi Logam Mulia

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp2.000 ke Rp1.542.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp896.000
Emas 1 gram: Rp1.692.000
Emas 2 gram: Rp3.328.000
Emas 3 gram: Rp4.972.000
Emas 5 gram: Rp8.264.000
Emas 10 gram: Rp16.450.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
