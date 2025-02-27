Operasional Logistik Bakal Berjalan Optimal pada Ramadhan 2025?

JAKARTA - PT Pelindo Solusi Logistik menyatakan operasional logistik tetap berjalan optimal selama Ramadhan. Hal ini termasuk kesiapan jalur distribusi seperti jalan tol.

1. Koordinasi dengan Pihak Berwenang

Perusahaan akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan jalur distribusi tetap terjaga dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

"Jadi kesiapan operasional logistik selama Ramadhan menjadi fokus utama," ujar Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, Kiki M. Hikmat dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Sebagai subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo, PT Pelindo Solusi Logistik juga tengah mempersiapkan berbagai program sosial sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.