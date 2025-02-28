Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Cara Mengelola Keuangan Digital dengan Bijak dan Efektif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |17:00 WIB
Cara Mengelola Keuangan Digital dengan Bijak dan Efektif
Cara mengelola keuangan. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengelola keuangan digital menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas finansial. Tanpa perencanaan yang matang, pengeluaran bisa membengkak, dan tabungan sulit berkembang.

Oleh karena itu, memahami cara mengatur keuangan dengan benar dapat membantu kamu menghindari pemborosan dan mencapai tujuan finansial lebih cepat.

Cara Mengelola Keuangan dengan Bijak

Berikut beberapa langkah sederhana dalam cara mengatur keuangan pribadi agar lebih efisien dan terencana.

1. Pahami Kondisi Keuangan

Langkah pertama dalam cara mengelola keuangan adalah mengetahui kondisi finansial secara menyeluruh. Catat semua pemasukan dan pengeluaran agar kamu bisa melihat pola penggunaan uang dan mengidentifikasi kebiasaan boros.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187793//aryaduta_menteng-NmQl_large.JPG
Perayaan Akhir Tahun Lebih Spesial di ARYADUTA Menteng dengan Upacara Penyalaan Pohon Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187767//hotel_di_bandung-0Dbh_large.jpeg
éL Hotel Bandung Pertahankan Penghargaan Sapta Pesona Empat Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/611/3187721//lengkapi_miracles_series-oNak_large.JPG
Baru! Hair Mask Pantene hingga Hair Oil Miracle Series Diluncurkan di Affiliate Gathering Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/11/3187646//pnm_peringati_hari_disabilitas_internasional-ZjA9_large.jpeg
Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187614//gubernur_sumut_bobby_nasution_rapat_darurat_di_tapteng-Zack_large.jpg
Bobby Nasution Rapat Darurat dengan Menteri ESDM, Targetkan Listrik Tapteng Segera Normal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement