Daftar Formasi CPNS 2025 Buat Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - Daftar formasi CPNS 2025 buat lulusan SMA/SMK. Pemerintah membuka formasi CPNS 2025 untuk para pencari kerja, yang diperkirakan akan kembali memberi kesempatan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin mengabdikan diri kepada negara. Untuk mendapatkan kesempatan berharga ini, sangat penting untuk mempersiapkan diri sejak awal.

Pada CPNS 2025 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setiap tahunnya. Sebagian besar CASN ini terdiri dari CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperkirakan, bahwa CPNS 2025 akan membutuhkan 300.000 hingga 400.000 karyawan untuk beberapa instansi yang rutin merekrut lulusan SMA. “Masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka," ujar Menteri PAN-RB, Rini Widyantini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025)

Selain itu, syarat pendidikan terakhir biasanya diperlukan untuk mengikuti pelatihan CPNS. Salah satu pendidikan tersebut memerlukan minimal gelar SMA. Namun, untuk tahun 2025, Menteri PAN-RB Rini belum dapat memastikan formasi CPNS 2025 yang diperlukan oleh masing-masing kementerian. Ini karena beberapa kementerian dipecahkan.

"Kita ada Kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya diisi," ujar Rini.

Berikut daftar formasi CPNS 2025 yang menerima lulusan SMA/SMK sederajat, dilihat dari seleksi tahun-tahun sebelumnya:

Daftar Formasi CPNS 2025 Lulusan SMA/SMK

1. Kejaksaan Agung RI

- Penjaga Tahanan

PNS Penjaga Tahanan bertanggung jawab untuk menjaga, membina, mengawal, dan mengelola tahanan.

- Pengelola Penanganan Perkara,

PNS Pengelola Penanganan Perkara bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi penanganan bidang intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata dan TUN, serta tindak pidana militer, pengelola penanganan perkara juga bertanggung jawab menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan di bidang pidana.

2. Badan Intelijen Negara (BIN)

- Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi

Formasi Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi akan ditempatkan di unit kerja Pusat Intelijen Medik BIN.

- Asisten Penata Kelola Intelijen

PNS Asisten Penata Kelola Intelijen BIN akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis kepada penyelenggaraan intelijen sesuai dengan bidang tugasnya.