HOME FINANCE HOT ISSUE

Berkah Bagi Industri Logistik, Tren Belanja Online Diprediksi Naik 50% pada Ramadhan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |01:06 WIB
Berkah Bagi Industri Logistik, Tren Belanja Online Diprediksi Naik 50% pada Ramadhan
Industri Logistik Naik pada Ramadhan (Foto: Okezone)




JAKARTA - Lion Parcel (PT Lion Express) memprediksi ada peningkatan tonase pengiriman hingga 50% pada Ramadhan 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adanya peningkatan ini seiring dengan tingginya belanja online untuk memenuhi kebutuhan puasa dan persiapan lebaran.

1. Puncaknya pada Pekan Pertama Ramadhan

Chief Operating Officer Lion Parcel, Mohammad Fadli mengatakan pengiriman paket akan mulai melonjak atau mencapai puncaknya sejak pekan pertama dan kedua Ramadan.

"Kami sudah lakukan persiapan menyambut peak season karena 2 Minggu awal di Ramadan itu juga sudah lagi peak-peaknya biasanya. Jadi kalau dari sisi operasi, kami fokus memberikan pelayanan terbaik," ujar Fadli dikutip, Jumat (28/2/2025).

"Biasanya trafik Ramadhan bisa naik sampai 50%. Saya prediksi lebih tinggi dari tahun 2024 sih karena memang utamanya sih dari animo masyarakat. Karena SLA kami juga average by product di 95%, otomtais orang yang sudah pakai layanan kami, nyaman, akan repeat order lagi," tambah Fadli.

 

