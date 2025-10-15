Bebas ODOL 2027, Infrastruktur Logistik RI Terus Diperluas

JAKARTA – Industri logistik diminta untuk mendukung implementasi Green Freight Logistics dan kebijakan pemerintah Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan efektif pada 2027. Penguatan infrastruktur logistik secara nasional pun dilakukan melalui peningkatan kapasitas fasilitas distribusi peti kemas, salah satunya Container Yard (CY).

Peningkatan kapasitas CY sejalan dengan komitmen KAI Logistik untuk memperkuat layanan logistik halal, di mana Klari menjadi salah satu area bersertifikat halal. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pasar serta meningkatkan daya saing moda angkutan berbasis kereta api di tengah pertumbuhan kebutuhan distribusi logistik nasional yang berkelanjutan.

Direktur Pengembangan Usaha, Riyanta, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat konektivitas layanan logistik antardaerah.

“Kapasitas CY Klari yang meningkat menjadi bukti komitmen kami dalam menjawab kebutuhan pelanggan atas layanan logistik yang cepat, andal, dan efisien. Melalui peningkatan ini, kapasitas CY Klari mampu melayani tambahan volume sebesar hingga ±1.360 TEUs per bulan,” ujar Riyanta, Rabu (15/10/2025).

Beberapa bentuk peningkatan yang dilakukan mencakup perluasan area operasional, peningkatan frekuensi perjalanan KA Klari menjadi 1,5 KA per hari menggunakan 30 gerbong datar, optimalisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat, serta integrasi sistem operasional dengan Green Freight dan Logistik Halal.