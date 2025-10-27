Bersaing Global, Industri Logistik Maritim Tak Bisa Hanya Andalkan Armada

JAKARTA - Praktik pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan seluruh dunia sedang menjadi sorotan. Perusahaan kini dituntut memastikan seluruh kebijakan, strategi, dan praktik SDM memenuhi standar internasional, sekaligus memperkuat reputasi sebagai tempat kerja pilihan di industri energi dan logistik maritim.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PIS, Dewi Kurnia Salwa menyampaikan, PIS memiliki karyawan dengan latar belakang yang beragam. Aspek pengelolaan SDM ini yang menjadi keunggulan PIS dalam bersaing di tingkat global.

"Keunggulan perusahaan logistik maritim tidak hanya diukur dari kekuatan armada dan teknologi, tetapi juga dari kualitas manusianya," ujar Dewi, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, penilaian dari lembaga global independen, Top Employers Institute (TEI), PIS berada di jalur yang tepat dalam membangun budaya kerja berkelas dunia yang menumbuhkan inovasi, kolaborasi, dan semangat untuk terus maju.

“Sebagai Subholding Integrated Marine Logistics dari Pertamina Group, PIS berkomitmen menjadi perusahaan logistik dan transportasi energi terintegrasi kelas dunia. PIS terus menghadirkan inovasi berkelanjutan, menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), serta mengembangkan talenta unggul untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan membawa nama Indonesia di kancah global,” ujar Dewi.