HOME FINANCE HOT ISSUE

Volume Angkutan Logistik Meningkat, Pengiriman Batu Bara dan BBM Terbanyak

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:19 WIB
Volume Angkutan Logistik Meningkat, Pengiriman Batu Bara dan BBM Terbanyak
Kontainer dan pengiriman BBM, menunjukkan lonjakan volume signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Kinerja logistik nasional mencatat pertumbuhan stabil sepanjang 2025. Beberapa lini bisnis, termasuk kontainer dan pengiriman BBM, menunjukkan lonjakan volume signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari, menyampaikan bahwa memasuki triwulan akhir tahun, perusahaan mampu menjaga performa pengelolaan dan pengiriman barang dengan stabil.

“Hingga Oktober 2025, KAI Logistik telah berhasil mengelola lebih dari 19 juta ton barang. Capaian ini terdiri dari beragam komoditas utama, di antaranya angkutan batu bara yang masih mendominasi, yakni sekitar 14,2 juta ton. Selanjutnya, layanan pra dan purna angkutan BBM dan BBK mencatatkan volume 2,5 juta ton, diikuti oleh 2 juta ton angkutan kontainer, 357.000 ton angkutan semen, 13.266 ton angkutan limbah B3, serta 54.175 ton layanan angkutan kurir,” jelas Dwi, Jumat (28/11/2025).

Pada Oktober 2025, sejumlah lini bisnis menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Layanan bongkar muat BBM/BBK mencapai volume tertinggi sepanjang tahun dengan total pengelolaan 275.882 ton, atau meningkat sekitar 10% dari rerata bulanan.

Angkutan kontainer tumbuh 14% menjadi 228.105 ton, sementara layanan kurir meningkat 13% hingga mencapai 6.058 ton. Peningkatan ini mencerminkan penguatan operasional sekaligus bertambahnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI Logistik.

 

