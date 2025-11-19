Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelebihan Kereta Api untuk Logistik, Lebih Ekonomis dan Tepat Waktu

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |20:22 WIB
Kelebihan Kereta Api untuk Logistik, Lebih Ekonomis dan Tepat Waktu
Kereta api diprediksi menjadi tulang punggung baru distribusi logistik nasional. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Kereta api diprediksi menjadi tulang punggung baru distribusi logistik nasional. Moda ini dinilai lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan, sehingga berpotensi mengambil porsi lebih besar dalam pengiriman barang di masa depan.

Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah menjelaskan, kereta api merupakan moda strategis dengan keunggulan ekonomis yang kuat, terutama pada pengiriman jarak menengah hingga panjang di rentang 750–1.500 km. Biaya operasi ton per km lebih rendah untuk jarak menengah–panjang, jaminan keamanan dan keselamatan, perjalanan terjadwal dan tepat waktu, serta kapasitas angkut yang besar menjadikan kereta api sebagai pilihan yang semakin relevan di tengah tuntutan industri terhadap ketepatan waktu dan konsistensi pelayanan.

"Melalui satu rangkaian perjalanan, kereta api mampu mengangkut hingga 1.080 ton, setara dengan 60 truk berkapasitas 20 ton sehingga memberikan nilai ekonomis signifikan bagi pelaku usaha yang mengandalkan pengiriman dalam jumlah besar," ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Keunggulan kereta api juga terlihat dari sisi lingkungan. Moda ini mampu menghasilkan reduksi emisi hingga 70 persen dibandingkan moda angkutan darat, sehingga menjadi pilar penting dalam upaya menurunkan emisi sektor transportasi. Fredi menegaskan bahwa kontribusi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun komitmen global terhadap keberlanjutan.

Penerapan kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027 juga diprediksi memperkuat peran kereta api dalam rantai logistik nasional. Regulasi tersebut diperkirakan dapat mendorong pengalihan pengiriman dari moda truk ke kereta api sekitar 4,7 juta ton, sehingga berpotensi meningkatkan market share kereta api sebesar 1,33 persen. Menurut Fredi, kesiapan kereta api dalam peralihan dari moda truk menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi nasional pasca implementasi ODOL.

 

