HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Lokomotif dari Sumatera ke Jawa Siap Perkuat Layanan Kereta Selama Libur Nataru

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |20:16 WIB
7 Lokomotif dari Sumatera ke Jawa Siap Perkuat Layanan Kereta Selama Libur Nataru
Kelancaran mobilitas masyarakat selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. (Foto: Okezone.com/KAI Logistik)




JAKARTA – Pengiriman tujuh lokomotif dari Pulau Sumatera ke Jawa dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas transportasi dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Setiap lokomotif memiliki berat sekitar 88 ton, dan pengiriman dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat serta perlindungan asuransi untuk memastikan keselamatan dan keandalan operasional transportasi kereta api di periode sibuk tersebut.

“Pengiriman dilakukan secara bertahap sejak 25 November 2025 dari Depo Gerbong Rejosari Divre IV Tanjungkarang menuju Stasiun Jakarta International Container Terminal (JICT) di wilayah Daop 1 Jakarta. Ketujuh lokomotif tipe CC 206 tersebut masing-masing memiliki berat 88 ton dan direncanakan tiba seluruhnya di JICT pada 2 Desember 2025,” ujar VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari, Selasa (2/12/2025).

Pengiriman lokomotif menjadi langkah strategis untuk mendukung penambahan frekuensi perjalanan kereta api guna meningkatkan kapasitas angkutan penumpang, serta mempersiapkan kebutuhan operasional dan program suksesi di tahun 2026. Optimalisasi ini juga diharapkan memperkuat kehandalan layanan dan memenuhi tingginya permintaan perjalanan masyarakat selama masa angkutan Nataru 2025/2026.

Sejak 2018, KAI Logistik terus dipercaya menangani berbagai project logistics sarana perkeretaapian di lingkungan KAI Group. Kapabilitas perusahaan dalam penanganan heavy cargo telah terbukti melalui berbagai pengiriman strategis, mulai dari lokomotif, gerbong, rangkaian LRT dan KRL, hingga beragam prasarana perkeretaapian seperti rel, kereta MTT, mobil KPJ, rangka jembatan, wesel, dan suku cadang.

 

