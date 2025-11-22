Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bereskan Masalah Truk ODOL, Ini Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |12:32 WIB
RI Bereskan Masalah Truk ODOL, Ini Caranya
RI Bereskan Masalah Truk ODOL, Ini Caranya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan dan integrasi sistem penimbangan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menangani permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Toni Tauladan mengatakan, kebijakan ini selaras dengan rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya transformasi digital, peningkatan keselamatan serta tata kelola berbasis data untuk penyelenggaraan transportasi darat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi memungkinkan kita memperkuat tata kelola, meminimalkan potensi manipulasi, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi," katanya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jakarta, Kamis (20/11/2025),

Toni menambahkan, langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenhub untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. "Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni keselamatan,” jelasnya.

Dalam hal ini juga Ditjen Perhubungan Darat memegang peranan penting, khususnya dalam penguatan sistem penimbangan kendaraan bermotor sebagai garda terdepan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang dan pengendalian kendaraan ODOL.

Transformasi sistem penimbangan ini tidak hanya dilakukan pada perbaikan fasilitas UPPKB, namun juga  melalui pengembangan pengawasan dengan modernisasi peralatan yang terintegrasi dengan sistem digital seperti Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh in Motion (WIM), BLUe, dan ETLE yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan berbasis data nasional.

Sejak Januari sampai Oktober 2025, UPPKB telah memeriksa 2,32 juta kendaraan, atau sekitar 3,74 persen dari LHR kendaraan barang. Meskipun masih di bawah target RAN ZERO ODOL yakni sebesar 6 persen, Kemenhub tengah menyiapkan langkah percepatan melalui peningkatan keandalan peralatan, perbaikan data dan penguatan SDM pada titik-titik pengawasan.

Sementara itu, Pengamat Transportasi, Ki Darmaningtyas menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan memegang tanggung jawab penting dalam melakukan standardisasi terhadap seluruh sarana transportasi yang berkeselamatan.

Dia menegaskan bahwa ODOL tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas harga komoditas, sehingga perlu dilakukan pemetaan komoditas prioritas untuk mencegah disparitas harga antar wilayah.

“Standardisasi keselamatan yang konsisten dan terukur merupakan fondasi penting untuk membangun sistem transportasi darat yang andal dan modern,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160888/larangan_truk_odol-bCM5_large.jpg
Aturan Larangan Truk ODOL Ditunda hingga 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156207/pungli_ke_truk_odol-42QF_large.jpg
Pungli Truk ODOL Tembus Rp150 Juta, Kemenhub Akui Masih Ada Oknum Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156027/menko_ahy-aeqp_large.jpg
Bela Sopir Truk, AHY Sebut Kesejahteraan Jadi Prioritas, Bukan Hanya Penindakan ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156017/menko_ahy-JKT4_large.jpg
AHY: Pungli ke Sopir Truk Bisa Tembus Rp 150 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3155966/menko_ahy-KJan_large.jpg
Soroti Dampak ODOL, Menko AHY: Kerugian Triliunan dan Ribuan Nyawa Melayang Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184450//kemenhub_ingatkan_cuaca_di_perairan_indonesia-Wd6f_large.jpg
Kemenhub Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement