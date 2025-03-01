JAKARTA - Harta kekayaan Edward Corne. VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Edward Corne menjadi tersangka korupsi Rp193,7 triliun.
Edward Corne memiliki investasi yang meliputi tanah, kendaraan, dan beberapa harta bergerak lainnya.
Berdasarkan laman resmi e-lhkpn pada 31 Desember 2023, harta kekayaan Edward Corne mencapai Rp4.368.000.000 atau sekitar Rp4,3 miliar.
Berikut harta kekayaan Edward Corne yang telah dirangkum Okezone, Jumat (28/2/2025).
A.Tanah dan Bangunan
1.Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI: Rp2.000.000.000.
2.Bangunan Seluas 31 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI: Rp650.000.000.
1. .MOBIL, MITSUBISHI GRANDIS Tahun 2010, HASIL SENDIRI: Rp105.000.000.