INSPIRASI BISNIS

Kisah Pegawai Kantoran Sukses Bikin Restoran Nasi Uduk, Kini Punya 3 Cabang

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |22:02 WIB
Kisah Pegawai Kantoran Sukses Bikin Restoran Nasi Uduk, Kini Punya 3 Cabang
Kisah Pegawai Kantoran Sukses Bikin Restoran Nasi Uduk, Kini Punya 3 Cabang
JAKARTA - Restoran nasi uduk yang sempat viral di daerah Serpong dan Jakarta Barat kini membuka cabang baru di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Restoran UMKM Nasi Uduk Bahagia ini ternyata dimiliki oleh seorang pekerja kantoran yang berpatner dengan rekannya.
Pemilik Nasi Uduk Bahagia Stefanie Prasetyo baru memulai bisnis kuliner ini pada 2024. Dia memulai usaha bersama patnernya Youngky dan kini memiliki tiga cabang. 
"Saat ini saya masih kerja kantoran juga tapi patner saya memang backgroundnya pengusaha," cerita dia kepada Okezone, Sabtu (1/3/2025).

1. Niat Memulai Bisnis

Meski terbilang baru, restoran nasi uduk bahagia ini ramai didatangi pengunjung. Tak jarang, pembeli harus antre saat mengunjungi resto.
Namun tak perlu khawatir, karena pelayanannya cepat pembeli tak butuh waktu lama saat antre. 
Youngky pun bercerita awal mula ingin membangun bisnis ini. Dia bilang, kegemarannya terhadap nasi uduk dan pecel lele yang jadi dorongan utama.
Melihat peluang besar di usaha nasi uduk, dia pun mencoba peruntungan membuka restoran ini. Kata Youngky, dia ingin membuat menu nasi uduk menjadi makanan simple yang next level.
"Kita hobi makan pecel lele nasi uduk dan saya rasa ini marketnya besar, saya mau membawa makanan simple ini makanan tendaan ke next level," ujarnya.

2. Nasi Uduk Bahagia 

Stefanie mengaku modal yang dia butuhkan untuk membuka usaha nasi uduk bahagia ini tak terlalu besar. Namun, niat, usaha dan semangatnya lah yang membuat restoran nasi uduk bahagia ini menjadi besar seperti sekarang.
“Untuk menyajikan makanan yang enak dengan harga affordable juga mengubah mindset market kalo makanan tendaan bisa di arah kan ke next level dengan berbagai menu simple yg kita kolaborasikan dengan gaya masa kini,” ujar dia.
Saat ini, nasi uduk bahagia memiliki beberapa menu andalan. Seperti kulit krispi cabe garam yang menjadi salah satu menu favorit di restoran ini. Ada juga menu ramah anak yakni lele tepung tanpa tulang. Masyarkat bisa menikmati menu-menu tersebut dengan harga yang affordable di restoran nasi uduk yang berkonsep lebih modern.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

