Daftar 10 Negara yang Tidak Dianjurkan Untuk Tujuan Kabur Aja Dulu

JAKARTA - Daftar 10 Negara yang Tidak Dianjurkan Untuk Tujuan Kabur Aja Dulu. Kini media sosial tengah ramai oleh fenomena tagar #KaburAjaDulu. Fenomena tagar ini muncul dengan maksud untuk mencari peluang kerja di luar negeri dengan harapan gaji, tunjangan dan masa depan yang lebih tinggi dibandingkan mencari peluang kerja di dalam negeri.

Munculnya fenomena tagar ini juga membuat berbagai reaksi dikalangan masyarakat terutama para generasi muda yang khawatir akan masa depannya dikala ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan peluang kerja serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Tentu reaksi tersebut menimbulkan keinginan untuk mencari tahu bagaimana cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1. Keamanan Negara

Namun untuk menjadi TKI haruslah dengan banyak pertimbangan, sebab tidaklah semua negara bisa menjamin kehidupan yang layak sebagai pekerja asing. Tak hanya itu, faktor keamanan sebuah negara juga menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan negara mana yang tepat.

Lebih lanjutnya, dalam laporan terbarunya dari Internasional SOS yaitu sebuah perusahaan layanan risiko kesehatan dan keamanan terkemuka di dunia sejak 1985 menjelaskan bahwa dalam 12 bulan terakhir tidak terdapat satu negara yang mengalami penurunan risiko keamanan.

2. Negara Dengan Tingkat Risiko Keamanan Ekstrem

Tetapi berdasarkan peta risiko terbaru, terdapat beberapa negara yang dinilai mempunyai tingkat keamanan yang ekstrem sehingga negara tersebut bisa menjadi wilayah yang sangat berbahaya terutama bagi para pekerja asing, adapun urutan negaranya seperti berikut:

· Somalia

· Sudan

· Sudan Selatan

· Republik Afrika Tengah

· Yaman

· Libya

· Irak

· Afghanistan

· Suriah

· Ukraina

Adapun negara-negara tersebut dinilai menjadi wilayah dengan tingkat risiko keamanan yang ekstrem oleh beberapa faktor, seperti masih sering terjadinya perang saudara, konflik antar kelompok bersenjata, terorisme, bahkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, sehingga sangatlah tidak dianjurkan bagi para masyarakat yang ingin menjadi TKI di negara-negara tersebut.