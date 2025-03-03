Harga Tiket Pesawat Turun Jadi Segini saat Mudik Lebaran 2025

JAKARTA - Pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk mudik dan balik Lebaran 2025. Harga tiket pesawat diberikan diskon hingga 14%.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku selama periode mudik dengan besaran diskon antara 13% hingga 14%.

Selain itu, Menko AHY menegaskan bahwa penurunan harga tiket ini dapat terjadi karena adanya pengurangan beberapa komponen biaya, seperti harga avtur, biaya operasional bandara, serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebagian ditanggung oleh Kementerian Keuangan. Namun, diskon ini hanya berlaku bagi tiket kelas ekonomi.

"Kali ini ada insentif tambahan dari Pemerintah, berupa potongan PPN sebesar 6% ditanggung pemerintah, sehingga harga tiket turun sebesar 13-14% selama musim mudik Lebaran 2025," ujar Menko AHY saat konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

1. Berlaku Mulai 1 Maret 2025

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon tarif pesawat ini akan berlaku untuk pembelian tiket antara 1 Maret hingga 7 April 2025. Tiket yang mendapat potongan ini hanya berlaku untuk penerbangan yang berlangsung dalam periode 24 Maret hingga 7 April 2025.

"Kita sudah ada PMK 18 Tahun 2025 mengenai PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi. Diskon tiket pesawat ini berlaku untuk pembelian tanggal 1 Maret hingga 7 April. Bagi tiket yang melakukan perjalanan antara 24 Maret - 7 April," jelasnya.