Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Turun Jadi Segini saat Mudik Lebaran 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |08:09 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun Jadi Segini saat Mudik Lebaran 2025
Diskon Tarif Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk mudik dan balik Lebaran 2025. Harga tiket pesawat diberikan diskon hingga 14%. 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku selama periode mudik dengan besaran diskon antara 13% hingga 14%.

Selain itu, Menko AHY menegaskan bahwa penurunan harga tiket ini dapat terjadi karena adanya pengurangan beberapa komponen biaya, seperti harga avtur, biaya operasional bandara, serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebagian ditanggung oleh Kementerian Keuangan. Namun, diskon ini hanya berlaku bagi tiket kelas ekonomi.

"Kali ini ada insentif tambahan dari Pemerintah, berupa potongan PPN sebesar 6% ditanggung pemerintah, sehingga harga tiket turun sebesar 13-14% selama musim mudik Lebaran 2025," ujar Menko AHY saat konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

1. Berlaku Mulai 1 Maret 2025

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa diskon tarif pesawat ini akan berlaku untuk pembelian tiket antara 1 Maret hingga 7 April 2025. Tiket yang mendapat potongan ini hanya berlaku untuk penerbangan yang berlangsung dalam periode 24 Maret hingga 7 April 2025.

"Kita sudah ada PMK 18 Tahun 2025 mengenai PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi. Diskon tiket pesawat ini berlaku untuk pembelian tanggal 1 Maret hingga 7 April. Bagi tiket yang melakukan perjalanan antara 24 Maret - 7 April," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187242//ilustrasi_traveling-9MyC_large.jpg
Siap Explore! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Medan yang Wajib Dikunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184876//kapal-mYj0_large.jpg
Tiket Kereta, Pesawat dan Kapal Diskon hingga 30% pada Libur Natal dan Tahun Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081//bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183692//penumpang-tEK5_large.jpg
5 Juta Penumpang Diprediksi Terbang Selama Libur Natal, Kemenhub Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/25/3183206//mister_aladin-RxsC_large.jpg
Ada Diskon Pesawat sampai Rp250.000, saatnya Rencanakan Liburan Tanpa Khawatir soal Biaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement