HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI-SMI Siapkan Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:23 WIB
BNI-SMI Siapkan Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur
Bank BNI dan SMI Teken Kerjasama untuk Membiayai Proyek Infrastruktur. (Foto; Okezone.com/BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menandatangani kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui transaksi repurchase agreement (repo) senilai Rp550 miliar. Kerjasama ini pertama kali dilakukan BNI dalam rangka memperkuat likuiditas nasabah korporasi sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia. 

1. BNI-SMI Teken Kerjasama

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati dan Direktur Operasional dan Keuangan SMI Aradita Priyanti, serta disaksikan oleh Treasury Division Head BNI Hariadi Hendrawan dan Pgs International Division Head Dyah Paramitha di Grha BNI pekan lalu.

SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati menerangkan, melalui transaksi repo, BNI menyediakan dana kepada SMI dengan jaminan surat berharga, sehingga SMI dapat memperoleh pendanaan jangka pendek secara lebih efisien.

“Transaksi repo ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi BNI, transaksi ini merupakan salah satu cara mengoptimalkan penempatan dana. Sementara bagi SMI, transaksi ini memberikan  kemudahaan dalam memperoleh likuiditas dengan cepat dan fleksibel, sehingga dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan,” kata Ita, Selasa (4/3/2025). 

2. Pembangunan Infrastruktur

Aradita menambahkan, kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Transaksi repo ini diharapkan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
