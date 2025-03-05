Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan THR Ojol, Menaker: Dalam Bentuk Uang Tunai

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |13:25 WIB
Aturan THR Ojol, Menaker: Dalam Bentuk Uang Tunai
Aturan THR Ojol, Menaker: Dalam Bentuk Uang Tunai
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk pengemudi ojek online (ojol) dalam tahap finalisasi.

“Terkait dengan THR ojol, ini sedang finalisasi. Terkait ini adalah inisiatif baru, jadi kami ingin memastikan meaningful participation (antara pemerintah, pengemudi/mitra dan aplikator) itu terjadi,” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

1. Menaker Diskusi soal Pencairan THR Ojol

Lebih lanjut, Menaker mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengutamakan diskusi atau dialog bersama dengan pihak-pihak terkait.

“Kami mengutamakan dialog. Saya sudah beberapa kali bertemu dan ingin memastikan nanti adalah hasil dari proses musyawarah dari hadirnya aplikator dan pengemudi online-nya. Saya optimistis (kepastian itu) tidak lama lagi akan selesai,” ujar Yassierli.

Menaker mengatakan, faktor yang membuat kepastian ini cukup lama selesai adalah semua pihak tengah mencari formula yang bisa memenuhi berbagai hal yang kompleks dan fundamental dalam pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring ini.

“Mencari formula yang kemudian bisa cover kompleksitas tadi, dari layanan, jam kerja, itu yang kemudian butuh waktu untuk kita formulasikan,” kata dia.

2. Menaker Sebut Aplikator Respons Positif

Saat ditanya apakah sudah terjadi diskusi lebih lanjut dengan pihak perusahaan penyedia jasa ride hailing berbasis aplikasi atau aplikator terkait, Menaker mengatakan sejauh ini diskusi tersebut mengarah ke hal positif.

“Ini masih proses. Beberapa pengusaha responsnya siap. Beberapa kali kami diskusi, mencoba saling memahami untuk formulanya karena butuh waktu untuk melihat kompleksitasnya,” ujar Yassierli.

 

