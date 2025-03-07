Advertisement
HOME FINANCE

Banjir Melanda Jabodetabek, Pegadaian Peduli Sigap Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |18:09 WIB
Banjir Melanda Jabodetabek, Pegadaian Peduli Sigap Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir
Pegadaian bergerak cepat menyalurkan bantuan ke berbagai titik yang mengalami dampak signifikan akibat banjir di Jabodetabek (Foto: Dok Pegadaian)
Okezone -Pegadaian berikan bantuan kepada korban banjir Jabodetabek. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, relawan dari PT Pegadaian bergerak cepat menyalurkan bantuan ke berbagai titik yang mengalami dampak signifikan. Bantuan ini mencakup kebutuhan pokok, makanan siap saji, serta alat kebersihan guna meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan pasca banjir.

Bantuan diberikan di Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, berupa paket sembako. Di Villa Nusa Indah, Bekasi, PT Pegadaian membagikan ratusan paket sembako, sementara di Villa Mutiara Gading 2, Bekasi, disalurkan ribuan box makanan dan minuman siap saji melalui Masjid Al Jihad, untuk masyarakat di tujuh RT, pada Rabu (05/03).

Pada 6 Maret 2025, PT Pegadaian menyalurkan puluhan dus susu ultra dan air mineral ke BNPB Jatiasih, Bekasi, diterima langsung oleh Mayjen TNI Lukmansyah Deputy 3 BNPB dan Brigjen TNI Purn. Bambang Eko Pratolo Tenaga Ahli BNPB Jatiasih. Di Kampus Binawan, Cililitan, diserahkan ratusan box makanan siap saji dan puluhan paket alat kebersihan, bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen.

Di Bidara Cina, disalurkan ratusan box makanan siap saji dan puluhan paket alat kebersihan, sementara di Kelurahan Pesanggrahan, PT Pegadaian menyalurkan ratusan box makanan siap saji, puluhan dus mie instan dan minuman, melalui Sekretariat RW 07 kepada masyarakat di empat RT.

Kepala Divisi ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen PT Pegadaian dalam menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terutama dalam mendukung masyarakat yang terdampak bencana alam.

1 2


