HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Ada 2.000 Lowongan Kerja di Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ini Cara Daftarnya

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |05:15 WIB
Pengumuman! Ada 2.000 Lowongan Kerja di Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ini Cara Daftarnya
Rekrutmen Pegawai BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan pembukaan RBB BUMN 2025 pada tanggal 7 Maret 2025.

RBB 2025 menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja di berbagai bidang.

Berikut syarat dan cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025.

1. Cara Daftar RBB BUMN 2025

-Buka laman resmi “rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id”.

-Buat akun dengan email aktif dan atur kata sandi.

-Lengkapi informasi pribadi dan upload dokumen persyaratan.

-Pilih posisi pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikan serta keahlian.

-Periksa kembali data diri untuk memastikan

-Kirim formulir pendaftaran dan simpan bukti registrasi.

2. Syarat Daftar RBB BUMN 2025

-Fresh Graduate 

-Jenjang pendidikan SMA/sederajat , D3,D4/S1 dan S2.

 

