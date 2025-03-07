JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan pembukaan RBB BUMN 2025 pada tanggal 7 Maret 2025.
RBB 2025 menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja di berbagai bidang.
Berikut syarat dan cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025.
-Buka laman resmi “rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id”.
-Buat akun dengan email aktif dan atur kata sandi.
-Lengkapi informasi pribadi dan upload dokumen persyaratan.
-Pilih posisi pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikan serta keahlian.
-Periksa kembali data diri untuk memastikan
-Kirim formulir pendaftaran dan simpan bukti registrasi.
-Fresh Graduate
-Jenjang pendidikan SMA/sederajat , D3,D4/S1 dan S2.