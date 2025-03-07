Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda Jadi Oktober 2025

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |07:37 WIB
Ternyata Ini Alasan Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda Jadi Oktober 2025
Pengangkatan CPNS 2024 Jadi PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengangkatan CPNS 2024 ditunda menjadi Oktober 2025 lantaran Pemerintah bersama Komisi II DPR RI akan fokus menyelesaikan penataan pegawai non-ASN terlebih dahulu.

Setelah rapat kerja Kementerian PANRB dan BKN bersama Komisi II DPR RI, mereka sepakat untuk mengangkat pegawai non-ASN menjadi PPPK akan dilakukan mulai tahun 2026.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh. 

“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini dilansir dari laman KemenpanRB, Kamis (6/3/2025).

1. Penataan Pegawai Non ASN

Penataan pegawai non-ASN sudah berjalan sejak 2005, sehingga perlu diselesaikan agar adanya kejelasan untuk para pegawai yang telah membantu kinerja pemerintah.

Berdasarkan data per Januari 2025, pada tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan seleksi CASN dengan formasi untuk CPNS sebanyak 248.970 dan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.017.111.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement