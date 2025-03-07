Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Pastikan THR PNS Cair 100% di Bulan Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |18:42 WIB
Sri Mulyani Pastikan THR PNS Cair 100% di Bulan Ini
THR PNS Cair 100% di Bulan Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) cair 100% dalam waktu dekat. 

“Segera, Insya Allah,” kata Sri Mulyani, kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

1. Tinggal Tunggu Keputusan Prabowo

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang memproses penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres) terkait pencairan THR bagi PNS. 

Nantinya, kata Sri Mulyani, Presiden Prabowo yang akan mengumumkan pencairan THR. 

“Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Kepresnya. Nanti beliau yang akan mengumumkan oke," ujarnya. 

2. THR PNS Cair Maret

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana tersebut, meskipun rincian resminya masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa THR untuk ASN akan dicairkan bulan Maret ini.

Di Indonesia, pemberian THR telah diatur dalam regulasi yang mewajibkan perusahaan dan instansi untuk menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

