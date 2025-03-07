Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kapan Bisa Disebut Galbay?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |01:00 WIB
Kapan Bisa Disebut Galbay?
Kapan Bisa Disebut Galbay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) telah menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko gagal bayar atau yang dikenal sebagai galbay. Kapan sebenarnya seseorang dapat disebut mengalami galbay, dan apa konsekuensinya? berikut yang dirangkum Okezone, Kamis (6/3/25).

1. Apa Itu Galbay?

Galbay adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini mencakup keterlambatan pembayaran cicilan, pembayaran yang tidak penuh, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Situasi ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesulitan keuangan, perencanaan yang kurang matang, atau kondisi tak terduga lainnya.

2. Kapan Seseorang Dikatakan Galbay?

Seseorang dianggap mengalami galbay ketika:

Keterlambatan Pembayaran: Tidak membayar cicilan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Pembayaran Tidak Penuh: Membayar cicilan dengan jumlah yang kurang dari yang seharusnya.

Tidak Membayar Sama Sekali: Mengabaikan kewajiban pembayaran tanpa ada komunikasi atau upaya restrukturisasi dengan pemberi pinjaman.

 

Halaman:
1 2
