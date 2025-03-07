Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Dokumen Penting yang Wajib Dipersiapkan untuk Rekrutmen Bersama BUMN

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |22:05 WIB
Daftar Dokumen Penting yang Wajib Dipersiapkan untuk Rekrutmen Bersama BUMN
Daftar Dokumen Penting yang Wajib Dipersiapkan untuk Rekrutmen Bersama BUMN. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Daftar dokumen penting yang wajib dipersiapkan untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Di mana pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 telah resmi dibuka pada hari ini. 

Calon pendaftar yang akan mendaftarkan dirinya wajib menyiapkan daftar dokumen Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini.

Ribuan lowongan yang tersedia terdiri dari berbagai bidang, seperti engineering, keuangan, IT, digitalisasi pemasaran dan operasional.

Lowongan sebanyak 2.000 dari 107 perusahaan BUMN ini terbuka dari lulusan SMA hingga S2. 

Melansir dari laman Instagram resmi @fhci.bumn, Kamis (6/3/2025). RBB 2025 ini dibuka untuk jalur reguler, disabilitas, hingga putra dan putri Papua.

Lantas, apa saja daftar dokumen penting yang wajib dipersiapkan untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025?

1. Foto profil 
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
3. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus 
4. Transkrip Nilai atau Nilai Ujian Sekolah
5. SKCK 
6. Dokumen lainnya, seperti sertifikat pelatihan, Bahasa Inggris, dan lain-lain
7. Akta Kelahiran 

 

