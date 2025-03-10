6 Fakta Rekrutmen BUMN, Ini Sosok Pegawai yang Sedang Dicari

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) telah dibuka pada Jumat 7 Maret 2025 kemarin. RBB 2025 ini memberikan kesempatan yang lebih luas dan setara bagi talenta terbaik Indonesia dengan menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja.

Berikut fakta Rekrutmen BUMN 2025 yang dirangkum Okezone, Senin (10/3/2024).

1. Ada 2.000 Lowongan Kerja

2.000 lowongan yang tersedia terdiri dari bidang operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi hingga informasi dan teknologi (IT). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, lowongan yang dibuka tersebar di 107 perusahaan baik BUMN dan anak usahanya termasuk sektor jasa keuangan, jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan media, industri energi, minyak dan gas hingga industri kesehatan.

"Rekrutmen Bersama BUMN bukan hanya sekedar program rekrutmen biasa, tetapi juga merupakan wujud nilai kolaborasi AKHLAK oleh seluruh BUMN. Program ini tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta.

2. Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 bisa dilakukan melalui situs resmi di alamat https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/.

Program ini sejalan dengan visi dan komitmen BUMN dalam membangun ekosistem tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berorientasi pada keberagaman. Tidak hanya berfokus pada rekrutmen talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN.