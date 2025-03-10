Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Rekrutmen BUMN, Ini Sosok Pegawai yang Sedang Dicari

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |07:18 WIB
6 Fakta Rekrutmen BUMN, Ini Sosok Pegawai yang Sedang Dicari
Rekrutmen BUMN 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) telah dibuka pada Jumat 7 Maret 2025 kemarin. RBB 2025 ini memberikan kesempatan yang lebih luas dan setara bagi talenta terbaik Indonesia dengan menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja.

Berikut fakta Rekrutmen BUMN 2025 yang dirangkum Okezone, Senin (10/3/2024).

1. Ada 2.000 Lowongan Kerja

2.000 lowongan yang tersedia terdiri dari bidang operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi hingga informasi dan teknologi (IT). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, lowongan yang dibuka tersebar di 107 perusahaan baik BUMN dan anak usahanya termasuk sektor jasa keuangan, jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan media, industri energi, minyak dan gas hingga industri kesehatan.

"Rekrutmen Bersama BUMN bukan hanya sekedar program rekrutmen biasa, tetapi juga merupakan wujud nilai kolaborasi AKHLAK oleh seluruh BUMN. Program ini tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta.

2. Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 bisa dilakukan melalui situs resmi di alamat https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/.

Program ini sejalan dengan visi dan komitmen BUMN dalam membangun ekosistem tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berorientasi pada keberagaman. Tidak hanya berfokus pada rekrutmen talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement