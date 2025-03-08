Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap Peran Ray Dalio di Danantara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |15:19 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap peran Ray Dalio di Danantara. Investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio menjadi dewan pengawas (Dewas) Danantara Indonesia. Ray Dalio akan menjadi pengawas Danatara bersama Tony Blair.

Sri Mulyani pun ikut menghadiri Diskusi Strategis di Istana Merdeka, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Diskusi ini turut dihadiri oleh investor global dan ahli strategi makro, Ray Dalio, serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dan jajaran pimpinan Danantara, termasuk CEO, CIO, dan COO, bersama para pengusaha nasional terkemuka.

1. Peran Ray Dalio

Dalam diskusi tersebut, Ray Dalio menekankan pentingnya belajar dari negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi. Ia menyarankan agar Indonesia melakukan reformasi dan keterbukaan, termasuk dengan mengundang talenta dan ahli global yang kredibel untuk memberikan masukan dalam memperbaiki program pemerintah.

“Ray Dalio menjelaskan penting belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses melakukan transformasi dan memajukan ekonomi, dengan melakukan reformasi dan menjalankan keterbukaan dengan benchmarking dari kesuksesan global - termasuk dengan mengundang talent dan ahli global yang reputable untuk ikut mengkritisi dan memberikan masukan kredibel bagi perbaikan program pemerintah,” ungkap Sri Mulyani di Instagram resminya, Sabtu (8/3/2025). 

 

Halaman: 1 2
1 2
