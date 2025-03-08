Harta Kekayaan Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi yang Terciduk Ngungsi di Hotel Mewah saat Warganya Kebanjiran

JAKARTA - Harta kekayaan Tri Adhianto sebagai salah satu pejabat daerah di Indonesia layak disorot. Beberapa waktu yang lalu sosoknya menuai kritik warganet dikarenakan mengungsikan anak dan istrinya di hotel mewah selagi warganya masih banyak yang kesulitan terdampak banjir.

Banjir di wilayah Bekasi dan sekitarnya disinyalir karena curah hujan tinggi yang menyebabkan meningkatnya debit air di aliran sungai. Sang wali kota diketahui telah memberikan penjelasan terkait kabar istrinya menginap pada salah satu hotel mewah. Tempat tinggalnya yang berada di kawasan Kemang Pratama juga tak luput dari hantaman banjir dan hal itu dilakukan semata untuk langkah penyelamatan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (7/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Tri Adhianto, sebagai berikut.

Rincian Harta Kekayaan Tri Adhianto

Berdasarkan data LHKPN, sosok wali kota Bekasi Tri Adhianto memiliki kekayaan sebebsar Rp12,1 miliar. Harta kekayaan itu dilaporkannya saat menjadi calon wali kota Bekasi, pada 16 Februari 2024.

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp7.644.708.000

1. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp36.800.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/74 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp109.760.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp106.640.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp53.072.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/132 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp228.921.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp387.448.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp257.200.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp282.600.000

9. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp18.952.000

10. Tanah Seluas 1760 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp47.520.000

11. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp120.300.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp234.576.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp213.836.000

14. Bangunan Seluas 47.75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp427.000.000

15. Tanah Seluas 53 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp42.506.000