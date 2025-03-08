Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Cara Mudah Dapatkan Saldo DANA Gratis Hari Ini Via Aplikasi

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |20:05 WIB
6 Cara Mudah Dapatkan Saldo DANA Gratis Hari Ini Via Aplikasi
6 Cara Mudah Dapatkan Saldo DANA Gratis Hari Ini Via Aplikasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 6 cara mudah dapatkan saldo DANA gratis hari ini via aplikasi. Kini terdapat aplikasi penghasil uang tambahan yang dapat diakses oleh siapa pun. Hanya dengan menyelesaikan misi yang tersedia, bermain game, mengisi survei dan mengundang teman untuk bergabung, maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo DANA atau dompet digital lainnya.
Berikut 6 aplikasi yang menawarkan hadiah berupa saldo DANA atau dompet digital lainnya, dikutip dari berbagai sumber.

1. ISUL

Isul merupakan sebuah aplikasi yang dirilis pada tahun 2021 oleh DM IT Solution, telah berhasil menarik perhatian banyak orang, terbukti dengan lebih dari 500.000 unduhan. 
Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pengguna harus memainkan kuis yang tersedia di aplikasi agar mendapatkan point yang nanti nya dapat ditukarkan dengan sejumlah saldo DANA atau dompet digital lainnya.
Selain itu, untuk memperoleh koin yang lebih banyak, pengguna bisa memainkan game, menonton video hingga mengundang teman untuk bergabung menggunakan aplikasi Isul. 

2. MaGer

Mager merupakan game kasual yang dirilis tahun 2020 dan dikembangkan oleh SIDJI Studio dengan menawarkan berbagai macam hiburan yang menarik bagi para penggunanya. Selain itu, Mager juga dikenal sebagai aplikasi permainan yang memberikan kesempatan kepada pemainnya untuk mendapatkan penghasilan dengan mengumpulkan koin.
Pemain dapat mengumpulkan koin secara otomatis dengan bermain permainan yang tersedia dan menyelesaikan level atau misi yang diberikan. Koin yang terkumpul ini kemudian dapat ditukarkan dengan saldo DANA sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki.
Koin ini, bisa di tukarkan menjadi saldo dompet digital seperti DANA, OVO, dan dompet digital lainnya, aplikasi ini tersedia dan dapat di unduh melalui Google Play Store.

3. CashTree

CashTree merupakan platform periklanan berbasis Web3 yang dikembangkan oleh PT Cashtree For Indonesia dan sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Cashtree menawarkan hadiah berupa uang dan token kripto yang bisa didapatkan dengan menyelesaikan misi , menggarap survei hingga menonton video. Semakin banyak misi yang diselesaikan, maka semakin tinggi pula jumlah saldo yang didapatkan.
Hasil dari pencapaian tersebut nantinya dapat diproses menjadi saldo DANA atau dompet digital lainnya, bahkan pengguna bisa menukarkannya menjadi pulsa hingga voucher menarik lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement