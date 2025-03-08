6 Cara Mudah Dapatkan Saldo DANA Gratis Hari Ini Via Aplikasi

JAKARTA - 6 cara mudah dapatkan saldo DANA gratis hari ini via aplikasi. Kini terdapat aplikasi penghasil uang tambahan yang dapat diakses oleh siapa pun. Hanya dengan menyelesaikan misi yang tersedia, bermain game, mengisi survei dan mengundang teman untuk bergabung, maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo DANA atau dompet digital lainnya.

Berikut 6 aplikasi yang menawarkan hadiah berupa saldo DANA atau dompet digital lainnya, dikutip dari berbagai sumber.

1. ISUL

Isul merupakan sebuah aplikasi yang dirilis pada tahun 2021 oleh DM IT Solution, telah berhasil menarik perhatian banyak orang, terbukti dengan lebih dari 500.000 unduhan.

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, pengguna harus memainkan kuis yang tersedia di aplikasi agar mendapatkan point yang nanti nya dapat ditukarkan dengan sejumlah saldo DANA atau dompet digital lainnya.

Selain itu, untuk memperoleh koin yang lebih banyak, pengguna bisa memainkan game, menonton video hingga mengundang teman untuk bergabung menggunakan aplikasi Isul.

2. MaGer

Mager merupakan game kasual yang dirilis tahun 2020 dan dikembangkan oleh SIDJI Studio dengan menawarkan berbagai macam hiburan yang menarik bagi para penggunanya. Selain itu, Mager juga dikenal sebagai aplikasi permainan yang memberikan kesempatan kepada pemainnya untuk mendapatkan penghasilan dengan mengumpulkan koin.

Pemain dapat mengumpulkan koin secara otomatis dengan bermain permainan yang tersedia dan menyelesaikan level atau misi yang diberikan. Koin yang terkumpul ini kemudian dapat ditukarkan dengan saldo DANA sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki.

Koin ini, bisa di tukarkan menjadi saldo dompet digital seperti DANA, OVO, dan dompet digital lainnya, aplikasi ini tersedia dan dapat di unduh melalui Google Play Store.

3. CashTree

CashTree merupakan platform periklanan berbasis Web3 yang dikembangkan oleh PT Cashtree For Indonesia dan sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Cashtree menawarkan hadiah berupa uang dan token kripto yang bisa didapatkan dengan menyelesaikan misi , menggarap survei hingga menonton video. Semakin banyak misi yang diselesaikan, maka semakin tinggi pula jumlah saldo yang didapatkan.

Hasil dari pencapaian tersebut nantinya dapat diproses menjadi saldo DANA atau dompet digital lainnya, bahkan pengguna bisa menukarkannya menjadi pulsa hingga voucher menarik lainnya.