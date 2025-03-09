Kapan THR Pensiunan PNS 2025 Cair?

JAKARTA - Kapan THR pensiunan PNS 2025 cair? Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan PNS akan dicairkan bersamaan dengan THR bagi ASN lainnya, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan profesi terkait.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025, termasuk bagi para pensiunan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48,7 triliun.

Selain menambah keceriaan perayaan Idulfitri, pencairan THR juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang meningkat selama momen spesial tersebut. Pemerintah memastikan bahwa THR bagi pensiunan PNS akan diterima sebelum Lebaran tiba.

1. Kapan THR Pensiunan PNS 2025 Cair?

Pemerintah biasanya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, hingga kini, PP terkait pencairan THR Lebaran 2025 belum diumumkan secara resmi.

Sebagai referensi, PP Nomor 14 Tahun 2024 mengatur bahwa pembayaran THR harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Berdasarkan prediksi, Idulfitri 2025 akan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April, sehingga pencairan THR kemungkinan dimulai sekitar 20 Maret 2025.

Namun, tanggal pencairan ini masih bersifat perkiraan. Pemerintah akan segera mengumumkan jadwal resmi dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saat ini Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pencairan THR ASN 2025, termasuk bagi pensiunan, masih dalam tahap finalisasi.

“Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Perpres-nya. Nanti beliau yang akan mengumumkan," tutur Sri Mulyani.