Layanan Tukar Uang Online BI Error, Netizen Marah-Marah

JAKARTA - Layanan tukar uang Pintar Bank Indonesia dengan alamat Pintar.bi.go.id mengalami error pada Minggu (9/3/2025). Hal ini membuat banyak netizen yang mengeluh layanan tersebut tidak bisa diakses.

1. Berbagai Macam Keluhan

Tidak sedikit dari mereka yang sudah mengisi nominal penukaran uang namun proses tidak berjalan dengan baik. Ada juga yang menunggu dalam waktu lama namun prosesnya tak kunjung selesai.

"Ini udah ga bisa kah pintar bi? Anjir serasa di prank udah nyampe isi nominal pusing beneran kepala gue," kata netizen dengan akun media sosial X @xiaociee_.

"Setengah jam ngeklik Pilih, setelah itu ngisi data diri klik Selanjutnya sampe sejam lebih gak jalan. Ujung-ujungnya kuota habis. Bener kan, pintar bi yang gak pintar," keluh netizen @bustypinggg.

"Web bi pintar cocok bersaing sm web bapuknya macima," timpal netizen lainnya dengan akun @channns.