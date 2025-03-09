Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin: Vietnam Buka Opsi Bangun Pabrik Semikonduktor di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |22:03 WIB
Kadin: Vietnam Buka Opsi Bangun Pabrik Semikonduktor di RI
Ketum Kadin dan Sekjen Partai Komunis Vietnam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengaku Vietnam punya opsi untuk membangun pabrik semikonduktor di Indonesia. Hal ini dikatakan Anin usai melangsungkan pertemuan tertutup dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

"Kedua negara memanfaatkan relasi yang baik dan memanfaatkan perjanjian yang sudah ada untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara," ujar Anindya di sela-sela pertemuan.

1. Rencana Bangun Pabrik 

Anindya menjelaskan rencana pembangunan pabrik semikonduktor Vietnam di Indonesia ini punya peluang besar, mengingat saat ini industri elektronik di Vietnam juga tengah berkembang pesat. Baik untuk kendaraan berbasis listrik, maupun alat elektronik lainnya.

"Kalau (investasi) Vietnam ke Indonesia itu produk elektronik, sehingga kita berpikir bagaimana memanfaatkan produktivitas mereka meningkatkan produk elektronik, bahkan tidak tutup kemungkinan produksi semikonduktor," tambahnya.

Lebih lanjut, Anin mengatakan rencana peningkatan kerjasama dengan Vietnam ini juga akan menguntungkan Indonesia. Vietnam akan berinvestasi, sedangkan Indonesia punya peluang untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan dengan Vietnam.

2. Potensi Perdagangan

Menurutnya, pada tahun 2025 potensi perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam bisa meningkat dari sebelumnya USD16 miliar menjadi USD18 miliar atau setara Rp293,31 triliun. Komoditas potensial yang bisa dijual ke Vietnam selain CPO dan Batubara ada di sektor pertanian dan perikanan.

 

Telusuri berita finance lainnya
