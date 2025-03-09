Advertisement
HOT ISSUE

Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Kadin Proyeksi Nilai Perdagangan Naik hingga Rp293 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |20:44 WIB
Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Kadin Proyeksi Nilai Perdagangan Naik hingga Rp293 Triliun
Ketum Kadin dan Sekjen Partai Komunis Vietnam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjalin pertemuan di sela-sela kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

1. Bahas Seputar Potensi Peningkatan Kerja Sama

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menjelaskan pertemuan tersebut membahas seputar potensi peningkatan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam. Targetnya, perdagangan Indonesia - Vietnam pada tahun 2025 ini meningkat menjadi USD18 miliar atau setara Rp293,31 triliun.

"Tahun 2024 kita punya perdagangan dengan Vietnam sekitar USD16 miliar, naik hampir 20% dari tahun sebelumnya, dan tahun ini bisa lebih besar lagi," kata Anin usai melakukan pertemuan tertutup dengan Sekjen To Lam, di Jakarta.

2. Potensi Peningkatan Nilai Perdagangan

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan potensi peningkatan nilai perdagangan dengan Vietnam tersebut dapat dikontribusikan dari sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan potensi perdagangan Vietnam ke Indonesia akan lebih banyak menyasar ke barang-barang elektronik.

 

Halaman: 1 2
1 2
