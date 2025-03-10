Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa, Saham MINE dan KAQI Terbang dalam Debut Perdana

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:39 WIB
Melantai di Bursa, Saham MINE dan KAQI Terbang dalam Debut Perdana
Perusahaan Melantai di Bursa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) dan PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) melesat dalam debut perdana usai listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (10/3/2025). 

Pantauan saat bel perdagangan, saham MINE langsung melesat 25,00 persen, menembus auto rejection atas (ARA) ke Rp270 per saham, dari harga perdana Rp216 per saham.

1. Trnsaksi Saham

Transaksi-net MINE mencapai Rp110,5 juta dari volume 4 ribu lot. Harga pembukaan yang tinggi membuat antrean bid cukup besar hingga 7,04 juta lot.

Sementara itu KAQI dibuka terbang 18,64 persen ke Rp140. Cukup volatile pada detik-detik awal, KAQI menanjak 30,50 persen ke Rp154 per saham pada pukul 09:10 WIB. Antrean bid dan offer cukup merata.

Diketahui MINE menawarkan sebanyak 612,66 juta saham atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. 

 

