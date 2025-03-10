THR Pensiunan TNI dan Polri Kapan Keluar? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini

THR Pensiunan TNI dan Polri Kapan Keluar? Simak Jadwal Lengkapnya di Sini (Foto: Okezone)

JAKARTA - THR pensiunan TNI dan POLRI kapan keluar? Simak jadwal lengkapnya disini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pencairan Tunjangan Hari Raya untuk pensiunan PNS, TNI, dan POLRI sebesar Rp50 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pencairan THR tahun ini akan lebih cepat dari biasanya, yakni 3 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Apabila Hari Raya Idul Fitri diprediksi jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025, maka, diperkirakan THR untuk pensiunan PNS, termasuk TNI dan POLRI akan cair antara 10 Maret hingga 20 Maret 2025.

1. Percepatan Pencairan THR

Dikutip dari berbagai informasi, Senin (10/3/2025), percepatan pencairan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi negara.

"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa," kata Airlangga, dikutip Senin (10/3/2025).