Bukan Karyawan tapi Tetap Dapat Bonus Hari Raya, Driver Gojek Auto Happy

JAKARTA - Gojek siap memberikan bonus hari raya kepada driver ojek online (ojol).

Gojek memprioritaskan kesejahteraan para mitra driver, dan menempatkan kemitraan bersama para driver sebagai fondasi utama bisnisnya.

1. Tali Asih Hari Raya

Dengan semangat tersebut, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya.

"Dari tahun ke tahun, di bulan suci ini, Gojek konsisten menghadirkan program Ramadan penuh manfaat bagi para mitra driver. Kami memahami bahwa Ramadan adalah momen yang spesial, namun juga dapat menjadi tantangan bagi para mitra kami. Kali ini, dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna," kata Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo di Jakarta, Senin (10/3/2025).

2. Bonus Hari Raya Bentuk Uang Tunai

Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek akan menyalurkan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu.

"Bonus uang tunai ini akan diterima mitra driver sebelum Hari Raya Idul Fitri," katanya.