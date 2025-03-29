Mudah dan Aman, Kirim THR Lebih Praktis lewat BRImo

JAKARTA – Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 2025, kebutuhan akan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menghadirkan solusi mudah dan aman bagi masyarakat menyalurkan THR melalui super app BRImo.

Fitur-fitur unggulan seperti transfer instan ke berbagai bank, pembagian THR melalui transfer terjadwal, hingga top-up e-wallet, memastikan proses transaksi berjalan lancar tanpa hambatan. Tidak hanya itu, BRI juga menghadirkan opsi pemberian THR dalam bentuk tabungan emas, yang semakin diminati sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Bagi penerima THR, pengalaman menerima dana pun kian praktis dan nyaman. Dengan notifikasi real-time di BRImo, THR yang masuk ke rekening dapat langsung diketahui. Dana tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari belanja dengan QRIS, top-up e-wallet, hingga transfer ke keluarga atau kerabat.

Selain itu, dengan BRImo, THR dalam bentuk tunai bisa langsung disetor ke CRM/ATM Setor Tarik BRI terdekat agar bisa ditabung.

Sementara itu, bagi penerima THR dalam bentuk tabungan emas, investasi akan langsung bertambah tanpa perlu repot. Dengan saldo emas yang langsung masuk, nasabah bisa langsung mengeceknya melalui BRImo, memastikan investasi tetap terpantau dan mudah dikelola. Jika ingin menambah jumlah kepemilikan, emas tersebut dapat dibeli kembali melalui fitur transaksi emas di BRImo.