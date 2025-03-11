Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pramono Anung Siap Kerja Sama Pertukaran Data dengan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |11:01 WIB
Pramono Anung Siap Kerja Sama Pertukaran Data dengan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya
Audiensi Kemenkeu Satu dengan Gubernur DKJ Pramono Anung. (foto: Okezone.com/Kanwil DJP Jakarta Pusat)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya, bersama perwakilan Kementerian Keuangan lainnya melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan ini sebagai upaya memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Audiensi yang berlangsung di Balai Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, membahas berbagai bentuk kolaborasi antara Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam penguatan kebijakan fiskal.

Beberapa inisiatif utama yang didiskusikan meliputi integrasi edukasi perpajakan di sekolah-sekolah, kerja sama pertukaran data perpajakan, serta penguatan pemahaman wilayah fiskal di Jakarta.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menekankan pentingnya harmonisasi antara pajak pusat dan pajak daerah untuk memastikan keberlanjutan fiskal nasional dan daerah.

“Pentingnya sinkronisasi antara aparatur Pajak Pusat dan Pajak Daerah demi mencapai APBD dan APBN yang tangguh. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah,” ujar Eddi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mempererat kolaborasi fiskal antara kedua institusi.

“Pemprov Daerah Khusus Jakarta menyambut baik pertemuan ini dan berkomitmen untuk menjadi partner yang bisa berkolaborasi dengan baik, saling respek dan memberikan apresiasi,” kata Pramono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189822//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YHVU_large.jpg
Pramono Tunggu Proses Kepolisian Rampung soal Bantuan Pedagang Kios Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189814//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-I5py_large.jpg
Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189709//viral-4MKR_large.jpg
Dua Anak yang Ditabrak Mobil MBG Masih Dirawat Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711//pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189727//viral-YwpX_large.jpg
Pramono Geram Pengeroyokan Matel Berujung Kerusuhan: Usut Tuntas!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement