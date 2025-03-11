Pramono Anung Siap Kerja Sama Pertukaran Data dengan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya

JAKARTA - Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya, bersama perwakilan Kementerian Keuangan lainnya melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan ini sebagai upaya memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Audiensi yang berlangsung di Balai Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, membahas berbagai bentuk kolaborasi antara Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam penguatan kebijakan fiskal.

Beberapa inisiatif utama yang didiskusikan meliputi integrasi edukasi perpajakan di sekolah-sekolah, kerja sama pertukaran data perpajakan, serta penguatan pemahaman wilayah fiskal di Jakarta.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menekankan pentingnya harmonisasi antara pajak pusat dan pajak daerah untuk memastikan keberlanjutan fiskal nasional dan daerah.

“Pentingnya sinkronisasi antara aparatur Pajak Pusat dan Pajak Daerah demi mencapai APBD dan APBN yang tangguh. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah,” ujar Eddi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mempererat kolaborasi fiskal antara kedua institusi.

“Pemprov Daerah Khusus Jakarta menyambut baik pertemuan ini dan berkomitmen untuk menjadi partner yang bisa berkolaborasi dengan baik, saling respek dan memberikan apresiasi,” kata Pramono.