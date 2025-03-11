Heboh Minyakita 1 Liter Tak Sesuai Takaran, Ternyata Sudah Tersebar di Pasar-Pasar

Ditemukan lagi produk minyak goreng merek Minyakita yang tak sesuai dengan takaran di Malang. (Foto: Okezone.com/MPI)

MALANG - Ditemukan lagi produk minyak goreng merek Minyakita yang tak sesuai dengan takaran di Malang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang pun langsung bergerak.

1. Pengecekan Lapangan

Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebutkan, temuan itu didapati ketika pihaknya melakukan pengecekan terhadap kondisi ketersedian komoditas tersebut di Pasar Madyopuro dan Klojen.

"Kami melakukan pengecekan dan memang ada takarannya yang kurang," kata Eko, ditemui di Pasar Murah, Selasa (11/3/2025).

Langkah itu menindaklanjuti temuan takaran Minyakita yang tak sampai satu liter oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika mengunjungi Pasar Lenteng Agung, di Jakarta Selatan, pada Sabtu 8 Maret 2025.

"Kami di Kota Malang ikut memantau dan mengawasi. Kita sebatas pengawasan ya pengawasan dan juga di lapangan nanti kalau ada hal kita temukan di lapangan akan kita laporkan ke pimpinan," ucap dia.

2. Ditemukan Isi Minyakita Tidak Sesuai

Minyakita, kata dia, jika sesuai dengan spesifikasi seharunya memiliki takaran satu liter, tetapi justru ditemukan kurang dari jumlah tersebut.

"Ketika kami cek takarannya ada yang 0,92 liter dan ada yang 0,90 liter. Berarti ada yang kurang 10 mili itu dari kita cek di pasar Madyopuro dan Klojen," ujarnya.

Eko memastikan bahwa sesungguhnya alat penakar minyak goreng yang digunakan telah terlebih dahulu dilakukan kalibrasi guna mengakurasikan ketepatan pada volume di dalam kemasan Minyakita.

"Sudah dikalibrasi dan dicek oleh metrologi. Lalu ketika dicek ditemukan ada takaran yang tidak sampai satu liter," ujarnya.