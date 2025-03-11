Prabowo Umumkan Pencairan THR PNS 2025 di Istana Sore Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PPPK, PNS, TNI, Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025) sore ini.

Menurut informasi yang beredar di kalangan awak media, Presiden Prabowo akan mengumumkan langsung THR untuk PNS sore ini. "16.30 WIB, Press Conference (pengumuman) THR di Istana Merdeka," dikutip iNews Media Group.

Hari sebelumnya, Senin 10 Maret 2015, Prabowo juga telah mengumumkan pencairan THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD dicairkan sebelum H-7 Lebaran.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa keputusan diantaranya adalah tentang pemberian THR paling lambat 7 hari sebelum Idulfitri yang besarannya diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran (SE).

"Agar pemberian THR bagi pekerja Swasta, BUMN, BUMD paling lambat 7 hari sebelum Idulfitri besarannya dari Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran," kata Prabowo.

Jika merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret hingga 1 April 2025. Maka, pencairan THR bagi pekerja swasta maksimal harus cair pada tanggal 25-26 Maret 2025.





(Dani Jumadil Akhir)