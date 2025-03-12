Ramadan Berkah, Bank Jago Ajak Masyarakat dan Pengusaha Lokal Bijak Kelola Keuangan

JAKARTA - Menyambut puasa dan Lebaran, PT Bank Jago Tbk mengajak masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha dengan melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial.

Rangkaian kegiatan edukasi keuangan ini merupakan bagian dari kampanye Bank Jago yang bertemakan “Beragam Cara untuk Kebaikan di Bulan Ramadhan”. Selain edukasi keuangan, Bank Jago juga mengajak masyarakat untuk membelanjakan uangnya dengan bijak (spend rightly) dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan produk usaha lokal.

Head of Sharia Business Bank Jago Waasi Sumintardja mengatakan, biasanya pengeluaran pribadi dan keluarga cenderung meningkat saat Ramadan atau menjelang Lebaran, seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau kebiasaan belanja impulsif yang sulit dihindari.

“Apalagi kalau kita nyambi bisnis, tidak jarang arus kas tersendat karena ada kewajiban membayar tunjangan karyawan sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku demi kelancaran produksi,” ungkap Waasi saat acara buka puasa bersama dengan media pada Selasa (4/3).

Edukasi keuangan menekankan pentingnya memisahkan anggaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan pribadi dan usaha agar tidak tercampur serta anggaran untuk mitigasi risiko ketidakpastian.