Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ramadan Berkah, Bank Jago Ajak Masyarakat dan Pengusaha Lokal Bijak Kelola Keuangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |18:16 WIB
Ramadan Berkah, Bank Jago Ajak Masyarakat dan Pengusaha Lokal Bijak Kelola Keuangan
Bank Jago Ajak Masyarakat dan Pengusaha Lokal Bijak Kelola Keuangan. (Foto: dok Bank Jago)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut puasa dan Lebaran, PT Bank Jago Tbk mengajak masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha dengan melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial.

Rangkaian kegiatan edukasi keuangan ini merupakan bagian dari kampanye Bank Jago yang bertemakan “Beragam Cara untuk Kebaikan di Bulan Ramadhan”. Selain edukasi keuangan, Bank Jago juga mengajak masyarakat untuk membelanjakan uangnya dengan bijak (spend rightly) dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan produk usaha lokal.

Head of Sharia Business Bank Jago Waasi Sumintardja mengatakan, biasanya pengeluaran pribadi dan keluarga cenderung meningkat saat Ramadan atau menjelang Lebaran, seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau kebiasaan belanja impulsif yang sulit dihindari.

“Apalagi kalau kita nyambi bisnis, tidak jarang arus kas tersendat karena ada kewajiban membayar tunjangan karyawan sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku demi kelancaran produksi,” ungkap Waasi saat acara buka puasa bersama dengan media pada Selasa (4/3).

Edukasi keuangan menekankan pentingnya memisahkan anggaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan pribadi dan usaha agar tidak tercampur serta anggaran untuk mitigasi risiko ketidakpastian.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement