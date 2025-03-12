Tercatat di LHKPN Rp55,1 Miliar, Ini Keistimewaan Motor Bebek Raffi Ahmad

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mempunyai motor bebek yang terdaftar di LHKPN. Motor bebek ini bukan sembarang motor bebek karena punya keistimewaan, sebab ini motor pertama Raffi Ahmad.

Tercatat, di LHKPN Raffi Ahmad mempunyai harta kekayaan Rp1,03 triliun yang terdiri dari tanah, kendaraan hingga surat berharga. Pada kendaraan, Raffi Ahmad memiliki 12 mobil dan 11 motor senilai Rp55 miliar.

Dari deretan kendaraan Raffi, terdapat motor yang harganya hanya Rp15 juta. Itu lah motor bebek milik Raffi Ahmad. Diketahui bahwa motor tersebut merupakan kendaraan roda dua Raffi yang penuh dengan kenangan.

Mengutip data harta kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, Rabu (12/3/2025), Motor Yamaha V 110 ZHE Tahun 2015 memiliki nilai mencapai Rp15 juta. Di antara motor Raffi lainnya, motor berwarna oranye tersebut paling murah.

Raffi masih memiliki Motor Harley Davidson FXCWC 2010 seharga Rp427 juta, Piaggio GTV 259 Tahun 2009 Rp171 juta. Motor Soib Naked BIKE 400 Tahun 2015 Rp81 juta hingga Motor Piaggio Vespa 946 Tahun 2021 Rp427 juta.

Meski motor Yamaha tersebut sangat murah jika dibandingkan kendaraan lainnya, Raffi sangat sayang pada kendaraan pertamanya. Bahkan punya banyak cerita dari motor tersebut.

"Cerita tentang motor pertama yang saya punya dulu waktu SMP ini namaya F1ZR Full Clutch. Waktu saya tinggal masih di Bandung, jadi dulu tuh waktu SMP padahal belum cukup umur, saya kepengen banget punya motor karena apa yaaa, ga tau ya saya juga lupa mungkin masih bocil menuju ABG kali ya pengen mejeng banyak gaya, terus saya minta ke Alm Bokap saya pengen motor F1ZR itu," terang Raffi dalam Instagramnya, Rabu (12/3/2025).

Menurut Raffi keadaan perekonomian kala itu tidak begitu baik. Tapi sang ayah berupaya supaya motor yang diinginkan Raffi terwujud.

"Memang saya juga ngerti sih waktu itu keadaan ekonomi keluarga saya lagi kurang baik. Terus kata Alm Bokap saya bilang lagi belum ada uangnya, tapi ya sudah nanti ya dibeliin kalo ada rezeki. Saya bilang iya terus muka saya sambil mutung ( ya namanya jg masih labil ) hehe," cerita Raffi.

Motor idaman Raffi pun ternyata dibeli oleh sang ayah. Raffi pun terharu melihat motor tersebut ada di garasi rumah.

"Tiba-tiba tidak lama disuatu hari pas saya liat di garasi rumah saya ada benda yang ditutup sama sarung warna abu-abu. Pas saya buka, ya Allah ternyata Motor F1ZR ini yang saya idamkan. Ternyata bokap saya ga tau gimana caranya dia banting tulang seketika atau jual sesuatu mengorbankan benda atau barangnya untuk sekedar mengindahkan dan menyenangkan anaknya. Terimakasih Ya Pah," kenang Raffi.