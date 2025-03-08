5 Perusahaan Raffi Ahmad yang Bangkrut

JAKARTA - Raffi Ahmad, seorang selebriti multitalenta yang dikenal sebagai pengusaha sukses, ternyata menghadapi berbagai tantangan dalam dunia bisnis yang tidak mudah setidaknya. Lima perusahaan miliknya dilaporkan mengalami kebangkrutan dan terpaksa menghentikan operasionalnya dalam beberapa tahun terakhir.

Kegagalan-kegagalan ini menyoroti sisi lain dari perjalanan karier kewirausahaannya, yang selama ini sering dipandang sebagai sosok yang berhasil di industri hiburan dan bisnis. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai situasi tersebut.

1. Bakmi RN

Bakmi RN merupakan salah satu bisnis di sektor kuliner milik Raffi yang sudah berhenti operasionalnya. Usaha ini merupakan usaha kuliner restoran bakmi yang menyajikan dari mi ayam dan juga rice bowl. Dinamakan Bakmi RN merupakan singkatan dari Raffi-Nagita.

Bisnis yang dibuka pada tahun 2017 ini sempat memiliki beberapa cabang di mal besar hingga akhirnya tutup pada 2019 setelah sekitar dua tahun beroperasi. Kegagalan Bakmi RN ini dianggap karna faktor kualitas dan daya tarik menu yang kurang sehingga menyebabkan Bakmi RN kalah bersaing dalam industri kuliner.

2. RA Jeans

Bisnis kali ini tidak lagi dalam sektor kuliner, melainkan sektor fashion. Raffi meluncurkan bisnis fashion yang mempunyai nama RA Jeans dan menawarkan mulai dari pakaian denim dan juga kaos. Usaha fashion ini diluncurkan pada Oktober 2015 bahkan sempat berkembang dengan membuka beberapa gerai ritel namun realitanya bisnis ini tidak dapat bertahan di tengah ketatnya industri fashion.

3. Rans Nusantara

Kali ini Raffi beralih kepada sektor furnitur dan desain interior yang bekerja sama dengan perusahaan Dio Living. Usaha ini diluncurkan Raffi pada tahun 2022, namun bisnis ini tidak sempat bertahan lebih lama dan menyebabkannya pecah kongsi dengan partnernya akibat tersendatnya bisnis tersebut. Rans Nusantara pun akhirnya gulung tikar pada 2023 setelah tidak lama diluncurkan.