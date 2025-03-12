Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Dirut BUMN PFN, Ini Tugas Erick Thohir ke Ifan Seventeen

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:55 WIB
Jadi Dirut BUMN PFN, Ini Tugas Erick Thohir ke Ifan Seventeen
Jadi Dirut BUMN PFN, Ini Tugas Erick Thohir ke Ifan Seventeen (Foto: Instagram Ifan Seventeen)
JAKARTA - Musisi Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN. Menteri BUMN Erick Thohir telah memberikan sederet tugas kepada Ifan Seventeen usai diangkat menjadi Dirut PFN.

Juru bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan, Ifan memikul tanggung jawab untuk membawahi perusahaan pelat merah di sektor perfilman ke depannya. 

PFN saat ini berada di bawah pengelolaan PT Danareksa (Persero). Di mana, alasan PFN bergabung dengan Danareksa untuk memperkuat posisi perseroan sebagai BUMN pembiayaan perfilman, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekosistem perfilman Indonesia.

“Sejauh ini masih Danareksa yang support, ini kan masih baru semuanya, nanti untuk berikutnya kita lihat ke arah mana untuk Ifan membawa PFN,” ujar Putri saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). 

“Itu nanti, sekarang informasi yang bisa saya kasih, betul, Ifan menjadi Dirut dari PFN. Kita tunggu saja nanti bagaimana dari background-nya bisa membawa gebrakan untuk PFN, kita kasih kesempatan dulu lah,” sambungnya.

Kendati Ifan punya tanggung jawab mengembangkan PFN, Putri mengaku belum ada tugas khusus yang diberikan Erick Thohir.

“(Ada tugas khusus buat ifan?) Enggak sebenarnya sama saja, bagaimana bisa membawa PFN ini lebih baik, itu saja, enggak ada tugas-tugas gimana secara khusus,” ucap dia. 

(Dani Jumadil Akhir)

